Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Закрывается одна из старейших кофеен Перми Основатели Cup by Cup думают, как переформатировать бизнес Поделиться Твитнуть

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В Перми закрывается популярная кофейня Cup by Cup, которая работала на ул. Сибирской, в Доме чекистов.

«10 августа — последний день существования Cup by Cup, — пишут представители бренда в социальных сетях. — На протяжении 12 лет мы варили для вас вкусный кофе и готовили десерты. Сейчас пришло время сказать «прощай» этому проекту».

В начале января была закрыта вторая кофейня сети, которая работала на Комсомольском проспекте, 16. В настоящее время команда Cup by Cup работает в двух вегетарианских кафе — Lemon Tree (ул. 25 Октября, 47) и, с недавнего времени, в гостинице «Центральная». Кроме того, основатели сети открыли кофейный шоу-рум «Станция» в Мотовилихе.

По просьбе «Нового компаньона» сооснователь бренда Cup by Cup Иван Стекачёв объяснил мотивы закрытия кофейни: «Мы решили взять паузу и подумать, что будет дальше с проектом. Есть новые планы. В прежнем формате работать стало уже неинтересно».

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