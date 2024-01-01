Максим Артамонов В центре Перми закроется одна из первых кофеен Cup by Cup Последний день её работы — 7 января Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Перми будет закрыта кофейня Cup by Cup на Комсомольском проспекте, 16, которая проработала более 10 лет. Об этом сообщает ИА Текст со ссылкой на соснователя сети Дмитрия Мосягина.

«Всё постоянно меняется. Кофейня сыграла свою роль! И сыграла её «на отлично»! Теперь настало время отпустить её, чтобы она могла воплотиться во что-то новое», — цитирует издание слова Мосягина.

Планируется, что кофейня будет открыта ещё до 7 января.

Кофейня Cup by Cup появилась в Перми в апреле 2012 года и стала одной из первых в городе. В том же году было открыто собственное обжарочное производство. В Перми работали две кофейни (Комсомольский пр-т, 16 и ул. Сибирская, 30) и один эспрессо-бар (ул. Ленина, 88 (ТЦ «Облака»).

Со временем команда кофейни расширила проект: в Перми появились кафе здорового питания Lemon Tree и пространство «Дом». Также организаторы развивали чайную «Грибушин», которая закрылась в декабре 2021 года.

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