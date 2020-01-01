Мария Сыропятова В центре Перми прекращает работу чайная-кондитерская «Грибушин» Предприятие может закрыться ещё до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

Чайная «Грибушин»

gribushintea.ru

Чайная-кондитерская «Грибушин» на ул. Петропавловской, 57 планирует прекратить работу. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили представители заведения. Ожидается, что это произойдёт до конца текущего года.

Руководство заведения пока ситуацию не комментирует.

Чайная-кондитерская «Грибушин» в Перми была открыта весной 2017 года. Это совместный бизнес потомка династии купцов Грибушиных Бенжамина Дюпала и его пермских партнёров — группы компаний Cup by Cup. Среди проектов группы также четыре кофейни Cup by Cup, пространство «Дом» и два кафе Lemon tree.

Чайная-кондитерская «Грибушин» известна пермякам по меню, в котором более 50 видов чая, интересной подачей напитков и десертов.

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