Зарина Ситдикова Экс-сотрудник администрации Индустриального района Перми приговорён к двум годам лишения свободы Суд назначил условный срок Поделиться Твитнуть

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В Перми суд приговорил бывшего сотрудника сектора потребительского рынка администрации Индустриального района к двум годам лишения свободы условно за подделку документов. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По данным надзорного органа, в ходе судебного процесса было установлено, что экс-чиновник сфальсифицировал ряд документов, указав в них ложные сведения. Эти материалы использовались в деле, которое рассматривал мировой суд. В результате участник процесса незаконно получил административное наказание.

После того как это стало известно, в отношении сотрудника районной администрации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Чиновник был вынужден уволиться с муниципальной службы.

Как уточняют в прокуратуре Индустриального района, помимо лишения свободы условно осужденный приговорён к испытательному сроку на два года. Судебное решение в законную силу не вступило.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», за прошедший год в администрации Индустриального района Перми в совершении разного рода преступлений были также заподозрены бывший глава Дмитрий Дробинин и его первый заместитель Дмитрий Безденежных.

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