Бывшего главу Индустриального района Перми заподозрили в получении взятки Чиновнику грозит до трёх лет тюрьмы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В Перми на экс-главу Индустриального района Дмитрия Дробинина завели дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации издания, накануне Нового года к Дробинину пришёл владелец местной автомойки, пожаловался на притеснение бизнеса и попросил помочь. Глава района согласился, но якобы после оплаты своих услуг. Он прислал предпринимателю sms-сообщение с реквизитами кредитного счёта и попросил перечислить на него взнос в размере 28 тыс. руб. Это был кредитный счёт Дробинина. В конце прошлого года он взял кредит в банке и купил себе японский внедорожник за 2,6 млн руб.

Предприниматель всё сделал, но потом испугался и заявил о случившемся в УФСБ по Пермскому краю. После проверки правоохранители завели уголовное дело.

Выяснилось, что чиновник предполагал: такая мизерная сумма не привлечёт внимание сотрудников органов.

Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района Перми с 2021-го по 2024 год. 25 января его контракт с мэрией закончился и продлён не был. Дробинин тогда сообщил журналистам, что замечаний к его работе и работе его команды у мэра Перми не было. «Но глава занимается формированием собственной команды, в которой меня не видит. Отношусь к его решению с пониманием», — рассказал чиновник.

Дробинину грозит до трёх лет тюрьмы.

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