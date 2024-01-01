Максим Артамонов И. о. главы администрации Индустриального района Перми назначен Дмитрий Безденежных С прежним главой Дмитрием Дробининым не продлили контракт Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района

ВКонтакте

С 26 января администрацию Индустриального района Перми в статусе исполняющего обязанности возглавит первый заместитель главы района Дмитрий Безденежных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Трудовой договор с прежним главой Дмитрием Дробининым администрация не продлила — срок истекает 25 января.

В беседе с изданием «Коммерсантъ-Прикамье» Дробинин пояснил, что встречался с Эдуардом Сосниним.

«Он (глава Перми — Ред.) подтвердил, что замечаний к моей работе и работе моей команды нет. Но глава занимается формированием собственной команды, в которой меня не видит. Отношусь к его решению с пониманием», — рассказал чиновник.

Дмитрий Дробинин стал руководителем Индустриального района в октябре 2021 года. Ранее он работал исполнительным директором ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». А до этого, с 2010 до 2011 годы, возглавлял региональный минпром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.