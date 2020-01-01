Новый глава Индустриального района Перми вступит в должность в понедельник Дмитрия Дробинина представят в качестве главы района на аппаратном совещании в мэрии 11 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин Фото: Евгений Харитонов

Экс-министр промышленности Пермского края Дмитрий Дробинин вступит в должность главы Индустриального района Перми 11 октября, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам источника издания, в понедельник Дробинина официально представят в качестве главы района на аппаратном совещании в городской администрации.

Напомним, бывший министр промышленности, инноваций и науки, руководитель ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин победил в праймериз «Единой России», однако принимать участие в выборах в Заксобрание не стал.

А в начале сентября губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ раскритиковал работу главы Индустриального района Перми Александра Иванова.

«Там есть признаки коррупции и бестолковость. Когда три года на конечной остановке ул. Мира стоит «газель» на двух колёсах, и это называется нестационарным торговым объектом, с этим ничего не происходит, то куда смотрит глава? И так по всей улице Мира», — негодовал Дмитрий Махонин.

Позднее мэр Перми Алексей Дёмкин отказался продлевать с Александром Ивановым контракт, который истекал 1 октября.









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