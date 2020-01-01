Индустриальный район Перми может возглавить Дмитрий Дробинин Контракт с действующим главой Александром Ивановым, скорее всего, не будет продлён Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин Фото: Евгений Харитонов

Дмитрий Дробинин рассматривается в качестве основного претендента на должность главы Индустриального района Перми. Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на источник близкий к мэрии. Дробинин может занять пост после окончания контракта с действующим руководителем района Александром Ивановым.

Напомним, бывший министр промышленности, инноваций и науки, руководитель ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин победил в праймериз «Единой России», однако принимать участие в выборах в Заксобрание не стал.

А в начале сентября губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ раскритиковал работу главы Индустриального района Перми Александра Иванова.

«Там есть признаки коррупции и бестолковость. Когда три года на конечной остановке ул.Мира стоит «Газель» на двух колесах и это называется нестационарным торговым объектом, с этим ничего не происходит, то куда смотрит глава? И так по всей улице Мира», — негодовал Дмитрий Махонин.





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