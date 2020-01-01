Губернатор заподозрил главу Индустриального района Перми в коррупции Поводом послужили действия местной администрации по размещению НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Иванов, глава Индустриального района Перми

Пресс-служба Пермской городской думы

Губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ 7 сентября заявил, что выступает за цивилизованную торговлю и намерен продолжить реформу НТО. В этом контексте он отметил, что крайне недоволен работой главы Индустриального района Перми. Этот пост с 2011 года занимает Александр Иванов.

«Там есть признаки коррупции и бестолковость. Когда три года на конечной остановке ул.Мира стоит «Газель» на двух колесах и это называется нестационарным торговым объектом, с этим ничего не происходит, то куда смотрит глава? И так по всей улице Мира», — негодует Дмитрий Махонин.

Губернатор также отметил, что нужно убрать НТО у ЦУМа.

«Мы вздохнём нормально, когда у ЦУМа уберём эту халабуду. Это будет совсем другой город», — заявил Махонин.

Напомним, этой весной один из киосков у ЦУМа был демонтирован. Также мэрия Перми собирается добиться через суд признания двух павильонов у ЦУМа некапитальными объектами, чтобы их можно было снести.





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