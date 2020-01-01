Мария Сыропятова В пермской мэрии отработают новую схему по изъятию НТО В случае успеха предприниматели не получат возмещение за имущество, а неудачи - сроки выкупа будут отложены Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос киоска у ЦУМа

Мария Сыропятова

Мэрия Перми собирается добиться признания двух павильонов у ЦУМа некапитальными объектами и, одновременно, признать отсутствующим зарегистрированное на них право собственности.

Оба иска в Арбитражный суд Пермского края были поданы в конце марта к трём совладельцам объектов — Дмитрию Харламову, Марине Пекелис и Алексею Михейчеву. Речь об НТО по адресу пр.Комсомольский, 25 (в 2ГИС их адреса обозначены пр. Комсомольский, 25 и 25б). В одном сейчас нет арендаторов, а во втором находятся точка общепита и несколько микрофинансовых компаний. При этом земельный участок под этими объектами находится в частной собственности, и этот спор в суде их не касается.

«Логику администрации не понимаю, — прокомментировал ситуацию Олег Пекелис, супруг совладелицы объектов на Комсомольском проспекте, 25 Марины Пекелис. — Собственность на объекты зарегистрирована почти 15 лет назад, поэтому не понимаю перспектив судебного процесса». При этом, по мнению Олега Пекелиса, из-за судов выкуп и изъятие в муниципальную собственность этих НТО затянется как минимум на полгода.

Эксперты говорят, что в России не прецедентное право, а в случае победы мэрии в суде и право собственности на землю может быть оспорено.

«Если объекты будут признаны некапитальными, то по процедуре появится возможность оспорить не только их регистрацию, но и в дальнейшем право собственности на земельный участок под ними, — пояснила директор АНО «Союзэкспертиза» Лилия Ширяева. — Если, наоборот, администрация Перми проиграет, то имущество у предпринимателей нужно будет изымать через выкуп этих объектов».

При этом, по мнению Лилии Ширяевой, подобные иски могут быть поданы и в отношении других объектов, попавших под изъятие в муниципальную собственность, но только по тем из них, в отношении которых ещё не завершены судебные процессы.

В целом на выкуп недвижимости в бюджете Перми в 2021 году заложено 453 млн руб., а по вступившим в законную силу решениям судов в ближайшие месяцы предпринимателям должны выплатить примерно 350 млн руб. В мэрии ранее поясняли, что в случае необходимости будут изыскивать дополнительные средства.

Источник «Нового компаньона» на рынке предположил, что подача исков о признании некапитальными объектами может быть способом получить больше времени на выкуп объектов. Иными словами, это может означать перенос выкупа объектов на конец 2021 года или даже на 2022 год.

Напомним, что в октябре 2019 года распоряжением начальника департамента земельных отношений №1380 была начата процедура изъятия более 60 земельных участков и объектов недвижимости в центре Перми. Среди них и два павильона на пр. Комсомольском, 25 с земельным участком. В мае 2020 года департамент земельных отношений администрации Перми подал иск о принудительном изъятии этого имущества у собственников. Предмет спора — стоимость выкупа этой недвижимости в муниципальную собственность. Владельцы посчитали, что их имущество недооценено примерно на 40%. Рассмотрение иска было приостановлено до завершения судебного процесса об оспаривании самого факта изъятия в отношении этой собственности (апелляция на это решение рассматривается в Пермском краевом суде). Сейчас завершение изъятия имущества с последующим выкупом может быть вновь отложено из-за нового судебного процесса.

Недавно в мэрии сообщили, что завершили оценку всего имущества собственников, изымаемого по распоряжению №1380. При этом, по оценке департамента земельных отношений, по вступившим в законную силу решениям судов в среднем стоимость выкупаемого имущества увеличилась до двух раз.

В мэрии собираются продолжать отстаивать свою позицию во всех судебных инстанциях. Также в муниципалитете считают, что процедура оценки проведена в соответствии со всеми законодательными нормами: сам процесс был прозрачным и публичным. А оценка основывалась на тех документах, которые предоставляли сами владельцы недвижимости. Более того, предприниматели могли предъявить дополнительные документы, чтобы увеличить итоговую выкупную стоимость.

Отметим, многие владельцы изымаемой недвижимости считают, что оценка Пермской ТПП стоимости их имущества и понесённых убытков была занижена .

Пока мэрии удалось без оспаривания стоимости выкупа в судах заключить соглашения по двум группам объектов: павильону на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова и зданию на ул. Островского, 93.





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