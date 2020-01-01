Мария Сыропятова Пермская мэрия завершила оценку изымаемой земли и объектов городского центра Расходы на изъятие участков после судебных разбирательств выросли в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году на изъятие и выкуп земельных участков и объектов в центре Перми заложено 453 млн руб. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте земельных отношений (ДЗО) администрации Перми.

361,3 млн руб. под эти цели выделены из краевого бюджета, а 91,7 млн руб. — собственные средства города. При этом в мэрии поясняют, что в случае необходимости будут изыскивать дополнительные средства.



В мэрии завершили оценку всего имущества частных собственников в центре Перми, которое попало под изъятие и выкуп по распоряжению начальника ДЗО №1380 от 9 октября 2019 года. Согласно оценке департамента, по вступившим в законную силу решениям судов, в среднем стоимость выкупаемого имущества увеличилась до двух раз. В мэрии собираются продолжать отстаивать свою позицию во всех судебных инстанциях.

Также в муниципалитете считают, что процедура оценки проведена в соответствии со всеми законодательными нормами: сам процесс был прозрачным и публичным. А оценка основывалась на тех документах, которые предоставляли сами владельцы недвижимости. Более того, предприниматели могли предъявить дополнительные документы, чтобы увеличить итоговую выкупную стоимость.

Отметим, многие владельцы изымаемой недвижимости считают, что оценка Пермской ТПП стоимости их имущества и понесённых убытков была занижена. Пока мэрии удалось без оспаривания стоимости выкупа в судах заключить соглашения по двум группам объектов: павильону на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова и зданию на ул. Островского, 93.

В судах продолжаются разбирательства по стоимости выкупаемого имущества по малым пирамидам на ул. Крисанова 12б и 12в, павильонам на ул. Ленина, 84а и 70б, зданию на ул. Островского, 93а, ул. Петропавловской, 60, пр. Комсомольском, 23, 25, 25а, 27. Исполнили в администрации Перми пока только одно решение — по выкупной стоимости земельного участка и двух павильонов на пр. Комсомольском, 59а.

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