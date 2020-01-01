Мария Сыропятова В Перми демонтируют один из киосков у ЦУМа Работы ведутся по просьбе владельца участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос киоска у ЦУМа

Мария Сыропятова

В центре Перми начался демонтаж одного из киосков у ЦУМа. Его адрес, указанный в 2ГИС, — пр. Комсомольский, 23а. Ранее там находились точки общепита.

По словам владелицы участка предпринимателя Людмилы Михейчевой, демонтаж произведён арендатором по её просьбе.

«Земельный участок попал под изъятие и выкуп, — отметила предприниматель Людмила Михейчева. — Поэтому в любом случае нужно его очистить».

Напомним, 12 марта Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск департамента земельных отношений к Людмиле Михейчевой о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нём павильона (пр. Комсомольский, 23), в котором расположен салон «Евробукет».

Стороны разошлись в оценках стоимости имущества предпринимателя: в мэрии готовы заплатить 53,9 млн руб, а предприниматель настаивает на оценке в 89 млн руб..

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