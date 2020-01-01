Евгения Пастухова журналист Кандидат от «Единой России» снял свою кандидатуру в «пользу» самовыдвиженца Не исключено, что решение было принято после консультаций с администрацией губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин Фото: Евгений Харитонов

Окружная избирательная комиссия рассмотрела заявление бывшего министра промышленности, инноваций и науки, руководителя ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрия Дробинина о снятии его кандидатуры с выборов депутатов Заксобрания по округу №25. Кандидатом он больше не является.

Напомним, Дробинин победил в праймериз «Единой России», набрав 3,2 тыс. голосов. Действующий депутат Андрей Бурдин занял второе место, и потому на выборы пошёл как кандидат от партии «Яблоко».

Однако после предварительного голосования в округе неожиданно появился другой претендент на мандат — советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «Уралхим» Радмир Габдуллин. Он выступил как самовыдвиженец. По данным «Нового компаньона», в результате симпатии краевой администрации оказались на его стороне. А Дробинину, скорее всего, предложили снять свою кандидатуру.

В начале недели он планировал дать пресс-конференцию, где, вероятно, хотел рассказать о давлении, но передумал. И принёс заявление в избирком. Получить комментарий Дмитрия Дробинина не удалось — он не ответил на звонки.

Вместе с тем, на втором месте в округе сейчас действующий депутат Андрей Бурдин, который в этих выборах участвует от партии «Яблоко» (праймериз он проиграл Дробинину).

Он говорит, что ему тоже поступали предложения о снятии — «от разных людей, на разных условиях». Но он отказался: «Этим точно не торгую. Я же деревенский. Так воспитан».

Впрочем, говорит другой источник, при должной административной мобилизации, голоса Дробинина отойдут Габдуллину. И тогда устранение Бурдина не потребуется.

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