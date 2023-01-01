Максим Артамонов В МВД рассказали о причинах задержания заместителя главы Индустриального района Перми Это связано с уголовным делом о мошенничестве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе пермской полиции «Новому компаньону» рассказали о причинах задержания 22 мая первого заместителя главы администрации Индустриального района Перми Дмитрия Безденежных.

В ведомстве пояснили, что следственная часть следственного управления УМВД России по Перми возбудила уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — отметили в Управлении ГУ МВД России по Перми.

Дмитрий Безденежных был задержан 22 мая в рабочем кабинете. Сообщалось, что правоохранители заинтересовались исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог.

Дмитрий Безденежных с конца 2021 года курирует в администрации Индустриального района вопросы ЖКХ, внешнего благоустройства, градостроительства, землепользования, потребительского рынка. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации Свердловского района Перми.

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