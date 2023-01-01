В Перми задержан первый заместитель главы Индустриального района Дмитрий Безденежных Силовики вскрыли дверь и задержали чиновника в рабочем кабинете Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района

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В понедельник, 22 мая, представители силовых структур Пермского края задержали в рабочем кабинете первого заместителя главы администрации Индустриального района Перми Дмитрия Безденежных. При задержании дверь в кабинет чиновника пришлось вскрывать. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Источники издания сообщают, что следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об исполнении контрактов по благоустройству и содержанию дорог. Структура, которая проводила задержание, а затем обыски, пока не разглашается.

В мэрии Перми сведения об обысках пока не комментируют.

Дмитрий Безденежных с конца 2021 года курирует в администрации Индустриального района вопросы ЖКХ, внешнего благоустройства, градостроительства, землепользования, потребительского рынка. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации Свердловского района Перми.

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