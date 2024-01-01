Организаторы пермского приюта «Матроскин» собрали 8 млн рублей на новое здание Его планируют купить в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Галина Море по образованию — ветеринар, и в приюте очень строго подходят к уходу за животными

Ирина Молокотина

Организаторы приюта для бездомных кошек «Матроскин» собрали необходимую сумму на приобретение нового здания для приюта Матроскин. Всего за пять недель им удалось собрать 8 млн рублей даже без продажи текущего помещения приюта, которое находится на ул. Монастырская, 171 (Дом грузчика).

Как рассказали организаторы, на призыв приюта «откликнулись сотни неравнодушных людей всего мира, журналисты и несколько предпринимателей». При этом самую большую сумму в 2 млн руб. пожертвовал давний друг приюта — 2 млн руб.

«Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, один из них на ул.Верхне-Муллинской, где сейчас находятся разные промышленные базы. Соответственно, мы там никому не будем мешать. У того здания, которое мы до этого показывали на видео, но есть несколько особенностей. Во-первых, там земля в аренде. Здесь же (на Верхнемуллинской — Ред.), она в собственности. Во-вторых, мы не могли отгородить санитарную зону из-за того, что участок был слишком маленький, а санитарная зона нам жизненно важна. Поскольку все участки мы рассматриваем совместно с Госветинспекцией, мы поняли, что в прежнем месте не сможем соблюсти необходимые нормативы», — рассказала «Новому компаньону» Галя Море.

Она пояснила, что санитарную зону очень важно выделить, в том числе для того, чтобы ограничить возможность строительства жилья рядом с этим зданием.

Где именно будет располагаться новый дом четвероногих, пока определено, поскольку конкретный адрес ещё не выбран. Согласно техтребованиям, все помещения приюта для животных внутри должны быть обложены плиткой, в здании должна быть также вытяжка.

«Пока точные адреса говорить не можем, потому что вариантов несколько. Новое здание будет точно в черте города, куда можно будет доехать на автобусе, потому что далеко не у всех волонтёров и сотрудников есть машины. Это важно и в том смысле, что людям будет удобнее привозить к нам котиков или забирать от нас, если приют будет недалеко», — добавила основатель «Матроскина».

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле этого года помещение «Матроскина», которое находится в подвале Дома грузчика, было выставлено на продажу за 3 млн руб.

«Средства, вырученные от продажи старого помещения, мы хотели бы направить на обустройство нового приюта», — пояснила Галя Море.

Напомним, кошачий приют «Матроскин» долгое время располагался в подвале Дома грузчика. Это помещение было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными», за 1,75 млн руб. В 2021 году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселили на время ремонта, а приюту не предоставили никакую компенсацию.

Летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.

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