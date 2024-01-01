В День кошек зоозащитница призвала помочь в строительстве приюта для животных в Перми Поделиться Твитнуть

фото со страницы Вконтакте Гали Море

Зоозащитница и основатель приюта «Матроскин» Галя Море во Всемирный день кошек, 1 марта, призвала пермяков помочь со строительством нового здания. Свой вклад может сделать каждый, приобретя фотооткрытки с питомцами приюта. Купить их можно в пермском котокафе «Котовский». Об этом Галя Море написала на своей странице ВКонтакте.

«Никто не может забрать всех бездомных котиков домой, но каждый может стать домом для котиков, поддержав сбор средств на строительство приюта», — говорится в посте.

Напомним, ранее кошачий приют «Матроскин» располагался в подвале Дома грузчика, но в 2021 году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселили на время ремонта, а приюту не была предоставлена никакая компенсация. Помещение было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными», за 1,75 млн руб.

Летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.

В настоящее время удалось собрать около 3 млн руб. Подробнее о ситуации со строительством приюта Галя Море рассказала в интервью «Новому компаньону».





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