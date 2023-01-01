Максим Артамонов «Я вижу, как укрепляется это сфера, как она становится понятной людям» Основательница приюта «Матроскин» Галя Море — об итогах года, проектах помощи бездомным людям и животным и вере в синергетический эффект Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Гали Море ВКонтакте

— Как бы ты оценила итоги года для «Матроскина»?

— Это был сложный год для всех нас, и для бездомных котиков особенно, потому что практически весь он проходил в судебных разбирательствах.

— Чем закончился суд по поводу помещения, в котором сейчас находится приют?

— Мы дошли до определённой инстанции и поняли, что дальше уже, не то чтобы не хотим бороться, но это довольно бессмысленно. Арбитражный суд Уральского округа всё-таки признал действия прокуратуры правомерными. Она выбрала основание для проверки в отношении нас по жалобе женщины на бездомных собак. То есть прокуратура пришла проверять наш частный приют на том основании, что женщина с Вышки-2 была обеспокоена большим количеством бездомных собак и просила прокуратуру проверить муниципальную службу отлова.

— Появилась ли ясность с новым помещением?

— У нас был долгий период, когда мы боролись за участок, и потеряли довольно много времени. В июне этого года мы обратились в администрацию, и они нашли участок, который подходит бы под требование для размещения приютов — он находится на улице Бригадирской. Сначала всё пошло плохо, потом хорошо, а потом опять плохо…

— Почему так случилось?

— Сначала они сказали нам, что не могут выставлять на торги участок, потому что он огорожен забором, собственник которого неизвестен. Но благодаря огласке СМИ удалось этот «забор равнодушия» снести, и в ноябре этого года участок удалось выставить на торги, но его кадастровая стоимость была около 12 млн руб., что нас очень сильно удивило. Заранее нам об этом никто не сообщил. Конечно, может быть, здесь есть и наша вина, потому что мы как-то наивно полагали, что администрация соотнесёт уровень наших доходов, сборов средств. Они знали, что мы собрали всего 3 млн и просто физически не могли себе позволить участок за 12 млн руб. Таким образом, мы были вынуждены отказаться торгов и фактически целый просто потеряли на борьбу с ветряными мельницами. Сначала были судебные разбирательства, а потом уже желание как-то получить этот участок на Бригадирской, который стал невозможен для нас, исчезло.

И сейчас у нас один из планов — приобретение собственного участка без поддержки администрации, потому что мы пока не знаем, если какая-то возможность получить этот участок на Бригадирской. Надеемся купить землю под сельхозназначение, а затем её уже переводить под специальные земли под приюты и строить здание.

— Сколько сейчас подопечных в «Матроскине»?

— Более ста. Это жители непосредственно самого приюта, «Котокафе», а также котики, которые находятся на палиативных передержках. У «Матроскина» сейчас довольно много животных на домашней передержке. Это котики, которые болеет раком, котики-спинальники, с диабетом, эпилепсией — с множеством болезней, которые, не совместимы с жизнью в приюте и тем более в «Котокафе».

В целом количестве подопечных сохраняется. Конечно, очень хочется, когда мы построим всё-таки наш дом (я верю в это, и мы не опускаем руки, несмотря ни на что), мы хотим количество наших подопечных увеличить хотя бы до 150-ти, а может быть и до 200.

— А сколько животных проходит через приют за год?

— В среднем статистика такая, что около 360 кошек проходит через «Матроскин». Но в текущем году мы ещё решили учитывать, какое количество котиков и собак нам удалось пристроить благодаря организации фестивалей. И там уже цифры ещё где-то под сотню, что очень радует, потому что в этом году «Котофесты» были невероятно успешными в плане устройства котиков. В среднем около 360 котиков в этом году мы спасли, но так получилось, что мы столкнулись с множеством, сложных, неизлечимых или трудноизлечимых болезней: сахарный диабет, рак, спинальники. Котики уходили, особенно те, кто болели раком, хотя всё необходимое лечение им предоставляли, они жили на домашних передержках. Поэтому этот год был трудным ещё и в плане лечения и реабилитации животных, которые поступают приют в тяжелом состоянии. Это уже не говоря о тех, кто поступил к нам сбитыми на дороге, изувеченным людьми (такое тоже бывает) и так далее.

Наверное, в этом году так много таких подопечных, потому что у нас уже в полную силу работает «Котомобиль», и мы стараемся выезжать в такие места и сразу же как-то реагировать. В этом плане стало больше возможностей.

— Появились ли в этом году какие-то новые проекты?

— У приюта было не так много новых проектов — скорее, это была отчаянная борьба за то, чтобы продолжать работать. Тем не менее, мы продолжали все наши проекты: организовывали фестивали-выставки по пристройству котиков, проводили «Собаки обнимаки», ездили в малые города Пермского края по стерилизации в рамках нашего проекта «Ветврачи без границ». В общем, продолжали делать всё, что в наших силах, чтобы помочь котикам.

— В этом году были расширены также возможности вашей социальной столовой...

— Да, у нас появился проект мобильного пункта развоза еды для людей в беде. И тут очень интересная история, потому что откликнулись невероятные ребята из клуба личностного роста. Они собрали больше 1 млн руб. на приобретение специальной машины для того, чтобы мы могли выезжать и выдавать наши обеды не только в рамках столовой, но и в других точках города. Есть очень грустная история про то, что некоторые наши подопечные ходят пешком по несколько километров, чтобы получить горячие обеды. Конечно, нам бы хотелось помочь как можно большему количеству людей в беде, чтобы им не приходилось преодолевать так много трудностей для того, чтобы получить ту самую чашку супа с гарниром, ради которой они проходят по пять по десять километров, особенно летом.

Хочется, чтобы еда была более доступной. Это действительно проект нашей мечты. В какой-то момент мы поняли, что только одной социальной столовой в городе уже недостаточно, и думали открывать вторую в каком-нибудь противоположном районе города, но осознали, что это будет довольно дорого, в первую очередь из-за аренды. Поэтому вот такой мобильный пункт — очень хороший, как мне кажется. Мы назвали проект «Еда без границ» — по аналогии с названием «Врачи без границы».

Фото: Галя Море

— Как сейчас работает социальная столовая?

— По очень простому принципу. Те, кто голодны и кому нужна еда, те, приходит и получает её. В этом году стало тоже много нового, потому что мы запустили работу у психологов. У нас появилась психологическая служба — работают два психолога для эмоциональной психологической поддержки людей. Также у нас теперь есть социальный работник, который помогает людям с восстановлением документов, устройством на работу и вообще в каких-то бытовых вещах, потому что очень много случаев, когда к нам приходят люди, столкнувшиеся с какой-то бюрократической проблемой.

— С какой, например?

— Например, отключили газ в квартире, и человеку просто негде готовить. И с таким вопросами наш социальный работник тоже помогает. То есть мы помогаем не только людям, которые находятся на улице, но и тем, у кого есть какие-то бытовые бюрократические проблемы. Ко всем подходим индивидуально, со всеми нашими посетителями знакомимся, знаем их историю, для того, чтобы хоть как-то помочь и поддержать.

Итоги работы социальной столовой с момента открытия, это выдача более 20 тыс. порций горячих обедов. И я думаю, что сейчас уже даже больше. В среднем в столовую приходит около 150 людей. Это действительно очень много. Из них около 100 человек — это постоянные посетители, а 50 — уникальные.

Фото: Галя Море

Если говорить про социальную работу, то фактически это около 300 людей, которым оказано сопровождение. То есть не просто как-то услуга, а именно поддержка. Это люди, которые постоянно к нам приходят и могут обращаться за помощью, но есть и те, кто периодически захаживает в столовую, мы тоже стараемся как-то им помочь и поддержать.

Ещё мы запустили работу по выдаче гигиенических наборов. Продуктовые мы уже давно выдаём, а гигиенические начали выдавать сейчас. Они предназначены, в основном, для людей, которые живут на улице, то есть там, ну какой-то вот такой набор на месяц вперёд.

— Что в него входит?

— Там зубная паста, щётка, мыло — в общем, со всем таким гигиеническим, что необходимо, особенно на улице. Мы ещё начали закупать обувь и давать людям в беде хорошую, насколько это в наших силах, обувь для того, чтобы проще было пережить зимы, которые у нас бывают особенно холодными.

Поэтому столовая действительно в этом году, несмотря на то, что я мало про неё говорила, ей удалось добиться, я считаю, больших успехов. Надеемся, что работа столовой будет процветать и в следующем год и с приютом тоже всё как-то потихонечку решится.

— Сколько у тебя тратится времени на общественную деятельность, на помощь людями и животным?

— Это очень классный вопрос, потому что, я думаю, что я трачу на это всю свою жизнь, практически без остатка. Я постоянно сталкиваюсь с упрёками людей, которые помогают приюту, о том, что мы открыли социальную столовую, и теперь время, которое я трачу на неё, отбирает время от котиков.

Но правда в том, что я трачу на это своё собственное время. Я верю, что однажды эти труды — они уже сейчас приносят результат — дадут какой-то синергетический эффект. Я вижу, как укрепляется это сфера, как она становится нормальной и понятной людям: просто не пройти мимо человека в беде, мимо бездомного котика. Вижу, как люди, компании, может быть даже небольшие, закладывают в свой корпоративный кодекс поддержку благотворительности. Наверное, это то, что дает мне силу, потому что я вижу, что, несмотря на все трудности, с которыми я и мои коллеги сталкиваемся каждый день, мы каким-то чудом их преодолеваем и видим результаты.

Надеюсь, что в следующем году у нас будет больше проектов, больше всего классного и интересного успеем сделать. Наверное, моя мечта — найти не силы, а время, потому что это то, в чём я очень ограничена, и, к сожалению, то, что не купить ни за какие деньги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.