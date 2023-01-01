Максим Артамонов В Перми начал работать второй проект с горячими обедами для бездомных Еду развозят на микроавтобусе по разным районам города Поделиться Твитнуть

Фото: Галя Море

В Перми начал работать выездной микроавтобус с бесплатной горячей едой для бездомных и нуждающихся. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщила общественная активистка и зоозащитница Галя Море.

Свой первый выезд он совершил уже на прошлой неделе.

Чтобы купить автомобиль, активисты объявили сбор средств — 820 тыс. руб. Участие в сборе приняли более 400 человек.

О новом соцпроекте по выдаче нуждающимся и бездомным бесплатных обедов стало известно в сентябре. Как рассказала тогда Галя Море, для этого планировалось купить микроавтобус «Соболь», на котором три раза в неделю волонтёры будут развозить по разным точкам города горячее питание.

Микроавтобус с горячей едой - это проект Гали Море в рамках работы социальной столовой «Накормим вместе», которая открылась в Перми два года назад. Она расположена по ул. Крупской, 54 и работает по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 16:00. На сегодня это единственное подобное заведение в городе. В социальной столовой бесплатно могут пообедать не только бездомные, но и все желающие. Туда часто приходят также пенсионеры и инвалиды.

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