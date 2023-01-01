Максим Артамонов В Перми до конца года начнёт работать второй проект с горячими обедами для бездомных Его запустят волонтёры и социальная столовая «Накормим вместе» Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Еда для нуждающихся» во «ВКонтакте

Социальная столовая «Накормим вместе», которой руководит общественная активистка и зоозащитница Галя Море, запускает в Перми новый соцпроект по выдаче нуждающимся и бездомным бесплатных обедов.

Для этого планируется купить микроавтобус «Соболь». На нём три раза в неделю волонтёры будут развозить по разным точкам города горячее питание.

Чтобы купить автомобиль, объявлен сбор средств. Сумма сбора — 820 тыс. руб. На сегодняшний день собрано уже более 380 тыс. руб.

Как рассказала «Новому компаньону» Галя Море, идея создать такой проект пришла ещё несколько месяцев назад, а сентябре с ней связался молодой человек, который предложил реализовать благотворительный проект. Она отметила, что сейчас главная цель — собрать средства на машину.

«Мне написал мальчик, который проходит тренинг личностного роста, и у них одна из задач — организовать какой-нибудь благотворительный проект. Он давно знает про нашу социальную столовую, и он сам предложил собрать средства на Газель, чтобы мы могли делать выездные обеды. Пока это будет целиком и полностью волонтёрский проект, но мощности социальной столовой хватит, чтобы готовить и выдавать еду на точках», — сообщила общественница.

Она пояснила, что выезды планируются три раза в неделю по тому маршруту, который задействован у проекта «Территории передышки» «Еда на колёсах», однако пока этот вопрос между координаторами двух организаций не обсуждался — «есть пока только горящие глаза и желание запустить проект».

Сейчас волонтёры проекта «Еда на колёсах» выезжают три раза в неделю по понедельника, средам и пятницам с 17:00 до 21:15. Они развозят горячие обеды по маршруту: ул. Татьяны Барамзиной, д. 60 — Чистопольская, д. 31 — ул. Солдатова, д. 39 — ул. Льва Шатрова, д.4.

«Думаю, что к концу года мы сможем запуститься, чтобы уже начинают выдавать горячие обеды зимой. Мы прекрасно понимаем, что одной социальной столовой недостаточно для Перми. Стационарные точки содержать очень дорого, и такой вариант с выездами поможет и нам сэкономить средства, и оказывать помощь нуждающимся», — пояснила Галя Море.

Социальная столовая «Накормим вместе» начала работать в Перми два года назад. Она расположены на улице Крупской, 54 и работает по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 16:00. На сегодняшний день это единственное подобное заведение в городе. В социальной столовой бесплатно могут пообедать не только бездомные, но все желающие. Туда часто приходят также пенсионеры и инвалиды.

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