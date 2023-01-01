Максим Артамонов В Перми основатели приюта «Матроскин» не смогли оспорить действия прокуратуры в апелляции Надзорное ведомство требует выселить приют для кошек из подвального помещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы руководителям благотворительного фонда «Добрый мир», который пытается обжаловать действия прокуратуры по выселению приюта «Матроскин» из помещения в Доме грузчика (ул. Монастырская, 171). Об этом «Новому компаньону» рассказала основательница благотворительного фонда «Добрый мир» и приюта «Матроскин» Галя Море.

«Три судьи в одном зале с серьёзным видом обсуждали, действительно ли заявление женщины с Вышки-2 с жалобой на бездомных собак может быть основанием для проверки кошачьего приюта», — прокомментировала Галя Море проходившее заседание.

Она пояснила, что пока ещё есть шанс выиграть дело по оспариванию действий прокуратуры.

«Дата следующего заседания пока не назначена, потому что мы ждём мотивационное решение, и потом у нас будет ещё один месяц на обжалование. Есть ещё одна инстанция до Верховного суда, а там уже будем смотреть по ситуации», — добавила она.

Напомним, основанием для начала судебных разбирательств послужила жалоба жительницы Перми на работу муниципальной службы и на бездомных собак на Вышке-2. Женщина была обеспокоена количеством бездомных животных в городе. Но прокуратура начала проверку в частном приюте для кошек «Матроскин», который находится в другой части города. С чем это связано, пермские зоозащитники не понимают, поэтому оспаривают действия прокуратуры уже в нескольких судебных инстанциях.

В начале апреля зоозащитники объявили о поиске нового участка под строительство здания для приюта «Матроскин», а в июне они были на встрече в управлении жилищных отношений, где им предложили земельный участок, рассказала «Новому компаньону» Галя Море.

«Сейчас наша заявка рассматривается, после этого будут устроены торги, в которых мы сможет участвовать», — пояснила она.

Если зоозащитники выиграют торги, то участок будет предоставлен им сначала на праве краткосрочной аренды, а затем и долгосрочной с правом выкупа. Земля находится возле микрорайона Юбилейный, рядом есть автобусные остановки. На этом участке пока нет коммуникаций.

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