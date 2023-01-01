Максим Артамонов Краевой арбитраж рассмотрит жалобу руководителей приюта «Матроскин» 5 июня Пермские зоозащитники оспаривают действия прокуратуры, которая выселяет приют из Дома грузчика Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 5 июня рассмотрит апелляцию благотворительного фонда «Добрый мир», который пытается обжаловать действия прокуратуры по выселению приюта «Матроскин» из помещения в Доме грузчика (ул. Монастырская, 171). Об этом «Новому компаньону» сообщила руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» и приюта «Матроскин» Галя Море.

«Мы оспариваем основание, с которым они [представители прокуратуры] вообще пришли к нам с проверкой. Основанием была жалоба женщины на работу муниципальной службы и на бездомных собак на Вышке-2. Эта женщина была обеспокоена количеством бездомных животных в городе. Каким образом проверка частного приюта для кошек, а также вынесение решения о том, что приют для кошек, находящийся в другой части города, удовлетворит жалобу женщины, мы не знаем и не можем понять», — пояснила Галя Море.

Фото: Галя Море

Она добавила, что основатели приюта считают такие действия прокуратуры нарушением процессуальных моментов. «Мы обжаловали не решение прокуратуры, а саму проверку и то, как она проходила», — отметила Море.



Последние несколько лет «Матроскин» располагался в подвале Дома грузчика, но в 2021 году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселили на время ремонта, а приюту не была предоставлена никакая компенсация. Помещение было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными», за 1,75 млн руб.



Летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.



На попечении приюта сейчас находится более 100 кошек, часть из них находится в котокафе и на передержках. Непосредственно в помещении приюта располагаются 50 животных, большинство из которых — кошки, которые проходят реабилитацию после сложной операции, или старые животные.



В начале апреля руководители фонда «Добрый мир» объявили о поиске нового участка под строительство здания для приюта «Матроскин». На тот момент было собрано порядка 4 млн руб.



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