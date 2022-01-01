Максим Артамонов Пермский краевой суд рассмотрит иск организаторов приюта «Матроскин» к прокуратуре Ведомство пытается выселить приют из Дома Грузчика и оштрафовать Поделиться Твитнуть

Галина Море по образованию — ветеринар, и в приюте очень строго подходят к уходу за животными

Ирина Молокотина

В конце ноября в Пермском городском суде состоится рассмотрение дела по иску благотворительного фонда «Добрый мир» к прокуратуре Дзержинского района Перми. Один из проектов фонда — приют «Матроскин» — оспаривает штраф, который был наложен на организаторов, и выселение из помещения по адресу ул. Монастырская, 171. Об этом «Новому компаньону» рассказала руководитель приюта и фонда Галя Море.

«Мы оспариваем законность представления, считаем, что на нас не распространяются те нормативные акты, нарушение которых нам вменяет прокуратура. Мы не занимаемся отловом животных с улиц, а спасаем котиков, жизнь которых находится под угрозой», — рассказала Галя Море. Она пояснила, что рассмотрение дела назначено на 30 ноября.

Летом этого года прокуратура Дзержинского района и специалисты государственной ветеринарной инспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокураторы Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными это запрещено.

Последние несколько лет «Матроскин» располагается в подвале Дома грузчика, но в прошлом году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселяют на время ремонта, а приюту не полагается никакой компенсации. Помещение занимает площадь 112 кв. м. Оно было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия федерального закона, за 1 млн 750 тыс. руб. Из них полтора миллиона было собрано из пожертвований, ещё 250 тыс. руб. основатели приюта добавили из собственных средств.

По данным Гали Море, на попечении приюта более 100 кошек, часть из них находится в котокафе и на передержках. Непосредственно в помещении приюта располагаются 50 животных, большинство из которых — кошки, которые проходят реабилитацию после сложной операции, или старые животные.

Сейчас организаторы «Матроскина» ищут помещение для аренды и продают то, в котором находятся в данный момент. В связи с этим «Матроскин» объявил сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям закона «Об ответственном обращении с животными».

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