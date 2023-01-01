Максим Артамонов Пермские зоозащитники ищут участок под строительство здания для приюта «Матроскин» Они собрали уже около 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Пермский приют для бездомных кошек «Матроскин» переедет в отдельное здание. Сейчас руководители приюта ищут участок, который соответствовал бы необходимым требованиям закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом «Новому компаньону» рассказала руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» и приюта «Матроскин» Галя Море.

Она пояснила, что решение о строительстве нового здания было принято после того, как зоозащитники проиграли тяжбу с прокуратурой в Арбитражном суде Пермского края.

«Мы поняли, что дальше у нас уже только Верховный суд, и пришло время сконцентрироваться на строительстве дома для приюта. Мы приняли решение не приобретать коммерческую недвижимость, потому что за тот бюджет, который у нас есть, сейчас нет ничего», — рассказала зоозащитница.

По её словам, на данный момент собрано около 4 млн руб. Сейчас организаторы «Матроскина» ищут участок под строительство. Основные требования: он должен располагаться в не менее 50-ти м от жилой застройки, недалеко от остановки общественного транспорта и с возможностью подключения к электросетям.

«Требования к приютам стали очень серьёзные: мы должны находиться в отдельно стоящем здании с отдельной канализацией, и участок должен быть не под ИЖС, а под коммерческую недвижимость, — рассказывает Галя Море. — Цена только одного такого участка, который находится в не менее чем 50-ти метрах от жилой застройки, по самым скромным подсчётам, стоит около 3 млн руб. Подведение всех коммуникаций даже для такого участка стоит довольно дорого».

В настоящее время зоозащитники в процессе составления плана самого помещения. Строительство будет поэтапным.

«Сначала купим участок, потом соберём средства на фундамент, а дальше по кирпичику будем строить «Матроскин», поэтому история, видимо, будет очень долгая, но ничего, Москва не сразу строилась — будем продолжать. А когда построим, то наше помещение будет стопроцентно соответствовать всем законам — мыслимым и немыслимым, чтобы мы могли спокойно и законно продолжать нашу деятельность», — пояснила Галя Море.

Напомним, последние несколько лет «Матроскин» располагался в подвале Дома грузчика, но в 2021 году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселили на время ремонта, а приюту не была предоставлена никакая компенсация. Помещение было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными», за 1,75 млн руб.

Летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.

На попечении приюта сейчас находится более 100 кошек, часть из них находится в котокафе и на передержках. Непосредственно в помещении приюта располагаются 50 животных, большинство из которых — кошки, которые проходят реабилитацию после сложной операции, или старые животные.

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