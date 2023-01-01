Максим Артамонов В Перми 24 сентября пройдёт благотворительный «КотоФест» На фестивале будут конкурсы, мастер-классы, живая музыка и котомаркет Поделиться Твитнуть

Через неделю, 24 сентября, на Часовом заводе (ул. Чернышевского, 28) состоится традиционный осенний благотворительный фестиваль для бездомных животных из приютов «КотоФест» (0+). Вход свободный. Об этом сообщают организаторы ВКонтакте.

В программе фестиваля — выставка кошек и собак из приютов «Матроскин», «Счастливый хвост» и «Доброе сердце», конкурс яблочного пирога, живая музыка, котомаркет, мастер-классы и лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города.

Все животные на фестивале здоровы и стерилизованы. Их могут забрать ответственные хозяева.

На праздник также можно принести подарки для приютов — подопечным приютов всегда нужны переноски, сухие и влажные корма премиум-класса, любые наполнители и антигельминтники, домики и лежанки для кошек.

«В этот раз, помимо традиционной осенней программы с тыквами, яблочными пирогами, осенним латте от "Котокафе", мастер-классами по вырезанию подсвечников из тыкв и другим движем, люди могут принести подарки не только приютам, но и урожай с огородов и продукты для нашей социальной столовой «Накормим вместе». В ней мы предоставляем бесплатные горячие обеды для людей в беде», — рассказала «Новому компаньону» основатель приюта «Матроскин» Галя Море.

По её словам, обычно на фестиваль приходит 700-800 человек, иногда 1000. И чем больше приходит людей, тем больше бездомных животных находят свой дом.

Фестиваль пройдёт 24 сентября с 12 до 18 часов на Часовом заводе.

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