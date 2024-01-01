Пермский приют «Матроскин» объявил о продаже помещения в Доме грузчика Его выставили на «Авито» за 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Руководитель приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море рассказала, что подвальное помещение по ул. Монастырской, 171 (Дом грузчика), где почти шесть лет находился приют, продаётся за 3 млн руб. на сайте «Авито». На вырученные деньги организаторы планируют купить новое здание для своих подопечных.

У помещения в Доме грузчика есть отдельный вход c тoрцa здания. Площадь этого помещения — 112 кв. м. В нём возможно размещение произвoдcтва, хранeния или бизнеca, нe требующeгo бoльшогo потока посетителей, говорится в объявлении.

Сейчас организаторы «Матроскина» намерены заключить договор залога на покупку нового здания в черте города. Здание стоит 8 млн руб., и чтобы покрыть расходы, нужно продать существующее помещение.

«Само здание нужно будет подлатать, сделать проводку, но в целом оно довольно хорошее. Там живут люди, значит, оно в эксплуатации, и мы с котиками сможем заселиться и жить. Сейчас нужны все силы, чтобы продать наше текущее помещение», — рассказала Галя Море «Новому компаньону».

Напомним, кошачий приют «Матроскин» долгое время располагался в подвале Дома грузчика. Это помещение было куплено организаторами приюта в 2018 году, до принятия ФЗ «Об ответственном обращении с животными», за 1,75 млн руб. В 2021 году городские власти признали здание аварийным. Жителей расселили на время ремонта, а приюту не предоставили никакую компенсацию.

Летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.

Подробнее о ситуации со строительством приюта Галя Море рассказывала в интервью «Новому компаньону».

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