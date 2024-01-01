Следователи опубликовали видео с места столкновения поезда и грузовика в Пермском крае Виновник аварии находится в бегах Поделиться Твитнуть

скриншот видео Центрального МСУТ СКР

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР опубликовано видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика между станциями Европейская и Усть-Тискос на Свердловской железной дороге в Пермском крае. На кадрах виден повреждённый локомотив, показана дорога, по которой грузовик подъехал к железнодорожным путям, и работа группы следователей.

Отмечается, что водитель грузовика выехал на пути в запрещённом месте, да ещё там, где обзор для машиниста ограничен. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Напомним, авария произошла утром 2 августа. Пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» врезался в ЗИЛ. Никто из пассажиров и поездной бригады не пострадал. Ранения получил водитель большегруза, но насколько они серьёзны, не известно — с места ЧП водитель скрылся.

После аварии поезд «Новый Уренгой—Москва» выехал со станции Европейская с опозданием от расписания в 3 часа 56 минут.

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