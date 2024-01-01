Выяснением причин столкновения поезда с грузовиком в Прикамье займётся оперативный штаб Движение поездов на участке временно приостановлено Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оперативно прокомментировал столкновение поезда №11 «Уренгой-Москва» с грузовиком в Горнозаводском округе Прикамья. В своём telegram-канале он проинформировал, что среди пассажиров поезда пострадавших нет. В настоящее время состав отогнан на ст. Европейская. Для людей организована вся необходимая помощь.

«Краевому минздраву поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу», — написал глава региона.

Он также сообщил, что для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель начальника СвЖД.

В пресс-службе Свердловской железной дороги добавили, что столкновение не привело к сходу подвижного состава. Повреждены только внешние элементы локомотива и автомобиль (он оказался зажат под электровозом). На место происшествия со ст. Чусовская направлен восстановительный поезд.

Движение поездов на участке временно приостановлено. Например, маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 «Европейская — Чусовская — Европейская» ограничены от/до ст. Бисер.

Напомним, 2 августа в 7:35 по местному времени на перегоне Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

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