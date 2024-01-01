В Пермском крае пассажирский поезд «Новый Уренгой – Москва» столкнулся с грузовиком На место выехали оперативные службы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 2 августа, в 7 час. 35 мин местного времени на перегоне ст. Европейская — ст. Усть-Тискос Горнозаводского округа Пермского края произошло столкновение пассажирского поезда №11 «Новый Уренгой-Москва» с грузовым автомобилем, который выехал на несанкционированный железнодорожный переезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Пермский ЛО МВД России на транспорте.

Движение на участке приостановлено.

На место выехали оперативные службы, полиция на транспорте, ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. Повреждения получил шофёр большегруза. Известно, что его перевозят в больницу. Состояние пострадавшего в минздраве пока не смогли прокомментировать.





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