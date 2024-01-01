Водитель столкнувшегося с поездом грузовика скрылся в Пермском крае Оказать медицинскую помощь пострадавшему врачи не успели Поделиться Твитнуть

Сотрудники полиции ведут поиск водителя грузовика, в который 2 августа врезался пассажирский поезд № 11 «Новый Уренгой — Москва» в Горнозаводском округе Пермского края. Как рассказали в ГУ МВД по региону, после аварии водитель большегруза скрылся. При этом личность его установлена — это мужчина 1962 г.р.

В минздраве «Новому компаньону» сообщили, что до сих пор ничего не знают о состоянии здоровья шофёра. Ранее сообщалось, что он получил ранения, и губернатор Дмитрий Махонин поручил медикам организовать необходимую медпомощь пострадавшему. Однако прибывшая на место ДТП скорая водителя не застала.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают комплекс розыскных мероприятий.

Напомним, 2 августа в 7:35 по местному времени на перегоне Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на ж/д пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Столкновение не привело к сходу подвижного состава. Повреждены только внешние элементы локомотива и автомобиль (он оказался зажат под электровозом).

Среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет.

Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель начальника СвЖД.

Работы по восстановлению движения на однопутном электрифицированном участке между станциями Европейская и Усть-Тискос на Свердловской железной дороге в Пермском крае завершены в 11:20 по местному времени, и в данный момент поезда проходят по этому маршруту в обычном режиме.

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