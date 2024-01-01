В Пермском крае восстановлено движение по железной дороге после столкновения поезда и грузовика Пассажирский состав отстал от расписания на 4 часа Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Работы по восстановлению движения на однопутном электрифицированном участке между станциями Европейская и Усть-Тискос на Свердловской железной дороге в Пермском крае завершены. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Окончание работ зафиксировано в 11:20 по местному времени, и в данный момент поезда проходят по этому маршруту в обычном режиме.

Напомним, движение было прервано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля, который оказался на железнодорожных путях перед проезжающим пассажирским поездом №11 «Новый Уренгой — Москва». В результате ЧП один человек ранен — это водитель большегруза.

Во время восстановительных работ маршруты пригородных поездов №6841 и №6842, курсирующих между станциями Европейской и Чусовской, были временно укорочены до ст. Бисер.

Поезд №11 "Новый Уренгой—Москва" выехал со станции Европейская в 11:32. Задержка из-за ДТП составила 3 часа 56 минут.

Для выяснения обстоятельств ДТП создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель начальника СвЖД. Проверку по факту столкновения поезда с грузовиком в Прикамье начал СК на транспорте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.