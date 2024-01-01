Зарина Ситдикова СК на транспорте начал проверку по факту столкновения поезда с грузовиком в Прикамье Водителю автомобиля оказывается медпомощь Поделиться Твитнуть

Следователи Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. Об этом сообщил старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.

По предварительной информации следствия, утром 2 августа на ж/д перегоне станций Усть-Тискос—Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой—Москва». Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

Машина получила серьёзные повреждения, а водителю потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал «Новый компаньон», губернатор Пермского края поручил обеспечить транспортировку пострадавшего в больницу.

По данным СК, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Однако, как сообщалось ранее, из-за ДТП движение поездов на участке было временно остановлено.

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