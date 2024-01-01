Экс-депутат ЗС, лишившийся на СВО кисти руки, станет директором пермской школы Он возглавит учебное заведение в Кировском районе Поделиться Твитнуть

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Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, станет директором школы №87 в Кировском районе Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Прежний руководитель образовательного учреждения перешёл на работу в другую школу.

Александр Григоренко был депутатом ЗС от ЛДПР в 2016-2021 годах. С апреля 2022 года участвовал в боевых действиях. Проходил службу в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В январе 2023 года получил ранение в голову, а затем ещё одно — сквозное осколочное. В июне был тяжело ранен в бою под Кременной при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки. Затем он проходил реабилитацию, получил протез руки и зимой вернулся в Пермь. В январе 2024 года вышел из ЛДПР и заявил, что в другие партии не планирует вступать.

В июне 2024 года ветерана специальной военной операции Александра Григоренко наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медалью «За отвагу».

















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