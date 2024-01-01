Алёна Бронникова Экс-депутата Заксобрания Прикамья наградили знаком отличия и медалью «За отвагу» В День города губернатор вручил награды участникам СВО Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Экс-депутата Заксобрания Пермского края, ветерана специальной военной операции Александра Григоренко наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медалью «За отвагу». Губернатор Дмитрий Махонин рассказал в своём telegram-канале, что в День города состоялась церемония вручения медалей и знаков отличия участникам СВО.

По указу президента РФ в этот день были также награждены Орденом мужества старший сержант Александр Бушуев, медалями «За храбрость» II степени Рафаил Аллахвердиев, Павел Вшивцев, Сергей Костарев и Рудольф Шакиров. Медали Жукова глава региона вручил сотрудникам Пермского военного института войск национальной гвардии: прапорщику Денису Каюмову, старшине Ильдару Насибуллину, прапорщику Сергею Ульянову.

«Каждый из бойцов — пример служения Родине и гордость для всего Прикамья. Награждать их сегодня — большая честь для меня», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР в 2016-2021 годах Александр Григоренко принимал участие в СВО. В январе 2023 года он получил ранение в голову, а затем ещё одно — сквозное осколочное. В июне был тяжело ранен в бою под Кременной при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки. Затем он проходил реабилитацию, получил протез руки и зимой вернулся в Пермь. В январе 2024 года вышел из ЛДПР и заявил, что в другие партии не планирует вступать.

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