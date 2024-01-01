Потерявший на СВО кисть руки экс-депутат ЗС Пермского края вышел из ЛДПР В другие партии Александр Григоренко вступать пока не планирует Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

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В среду, 10 января, Александр Григоренко принёс в Пермское региональное отделение ЛДПР заявление о выходе из партии, которое написал ещё 31 декабря. «Тем самым, завершаю свои официальные отношения с партией», — сообщил экс-депутат ЗС Прикамья в своём telegram-канале.

«Никакого негатива. От членства в партии Жириновского у меня остались хорошие впечатления. ЛДПР оказала честь и выдвинула меня на выборы в Законодательное собрание в 2016 году. Пять лет был членом фракции ЛДПР в Законодательном собрании и активно участвовал в деятельности партии и фракции. И это не пустые слова, — написал Григоренко. — Ничего не имею против Леонида Эдуардовича Слуцкого, он очень активный политик, и у него всё ещё впереди. Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина».

Александр Григоренко также добавил, что ни в какие другие партии пока вступать не планирует.

Напомним, бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР в 2016-2021 годах Александр Григоренко — участник СВО. В июне 2023 года он был тяжело ранен в бою под Кременной при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки.

Ранее, в январе того же года, он получил ранение в голову, а затем ещё одно — сквозное осколочное, которое выбило бывшему парламентарию левый клык.

Воюя в 2014 и 2015 годах на Донбассе в батальоне «Заря», Григоренко был ранен в ногу.

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