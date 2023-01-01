Алёна Бронникова Потерявший в СВО кисть руки экс-депутат Александр Григоренко вернулся в Пермь Он планировал вернуться домой неделей раньше Поделиться Твитнуть

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Ветеран специальной военной операции и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вернулся в Пермь. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соцсети.

«Вот и я дома. Приехал на неделю позже, чем планировал, но приехал», — поделился экс-депутат с подписчиками в своём telegram-канале.

Напомним, бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной в июне 2023 года при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки.

После этого Григоренко проходил долгую реабилитацию в столичном госпитале. В декабре стало известно, что он получил протез руки от инновационной отечественной компании за счёт Минобороны РФ и новый год планирует встретить дома, в Перми. Протез позволяет ему держать телефон, взять кружку, открыть дверь, нести пакет.

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