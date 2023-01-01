Потерявший в СВО кисть экс-депутат парламента Прикамья получил протез И возвращается из госпиталя домой Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Григоренко

Ветеран специальной военной операции и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко получил протез руки от инновационной отечественной компании за счёт Минобороны РФ. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на тг-канал бывшего военнослужащего.

«Теперь я немного киборг», — отметил Григоренко. По его словам, сейчас он осваивает «чудо-устройство». Протез позволяет ему держать телефон, взять кружку, открыть дверь, нести пакет. «А вот шнурки, наверное, ещё долго завязывать не смогу. Буду учиться», — добавил ветеран.

Ранее сообщалось, что Александр Григоренко после ранения проходит долгую реабилитацию в столичном госпитале. Экс-депутат сообщил, что Новый год он отметит уже дома, в Перми.

Напомним, бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной в июне 2023 года при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки.

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