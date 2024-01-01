Алёна Бронникова В пермском ТРК «Спешиlove» открылось новое гастрономическое пространство Концепция объединила четыре корнера Поделиться Твитнуть

Фото: ИА "Текст"

В пермском ТРК «Спешиlove» открылось новое гастрономическое пространство «Гастропарк». Как сообщили ИА «Текст» в торговом центре, оно разместилось на площади около 800 кв. м на третьем этаже ТРК.

Концепция проекта объединила несколько корнеров с разной кухней: японской, паназиатской, европейской, кавказской и русской, в неё вошли азиатский SuMo, вафельный BRU, «Гастробар» и «Блинная сковородка». Площадка представлена в едином стиле с необычными элементами интерьера, такими как подвесные диванчики. В планах — расширить число участников «Гастропарка».

О том, что на площадке ТРК «Спешиlove» в Перми откроется новое гастрономическое пространство, стало известно зимой. В феврале на месте будущего «Гастропарка» был организован ремонт.

В данный момент информация на сайте ТРК пока не обновилась, и данных о том, что площадка начала работать, нет. Известно, что пространство находится рядом с фудкортом, где представлены точки сетей Chicken, Petruccio, «Макао», «Сковородка», «Пельмешки да Вареники», магазин мороженого «Миа Дольче Джулия», а также планирует начать работу ресторан быстрого обслуживания Burger King.

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