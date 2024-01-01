Екатерина Артёмова В пермском ТРК «Спешиlove» откроется новое гастрономическое пространство Оно объединит несколько корнеров с блюдами разных кухонь Поделиться Твитнуть

В ТРК «Спешиlove» (ул. Спешилова, 114) откроется новое гастрономическое пространство. Как сообщили интернет-газете «Текст» в торговом комплексе, оно разместится на третьем этаже ТРК. Концепция проекта состоит в том, что на площади около 800 кв. м разместится несколько корнеров с блюдами разных кухонь. Сейчас на площадях идёт ремонт.

В настоящий момент в ТРК «Спешиlove» работает кофейня Burundi, а также фудкорт, где представлены точки сетей Chicken, Petruccio, «Макао», «Сковородка», «Пельмешки да Вареники» и магазин мороженого «Миа Дольче Джулия».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ТРК «Семья» начинает работу второй в Перми ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» и планируется открытие ресторана итальянской кухни «Перчини».

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