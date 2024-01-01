Зарина Ситдикова После назначения и.о. главы Ленинского района Перми завёл страницу в соцсети Константин Дароватовский сказал, что открыт для диалога с жителями Поделиться Твитнуть

Глава Ленинского района Перми Константин Дароватовский зарегистрировал аккаунт ВКонтакте после того, как приступил к исполнению своих рабочих обязанностей. На данный момент у него в друзьях 28 человек, а сам он подписан только на бывшего руководителя района Александра Русанова.

В первой своей публикации Дароватовский обратился к жителям района. Он отметил, что цель его работы — урегулирование вопросов по содержанию территории и улучшение качества жизни людей.

«Я готов работать вместе с вами над решением важных вопросов… Впереди у нас много работы… Я уверен, что вместе мы достигнем поставленные цели и продолжим делать Ленинский район более привлекательным и комфортным для жизни!» — написал Константин Дароватовский.

И.о. главы района добавил, что открыт для диалога с жителями и поблагодарил за своё назначение.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», прежний руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов уволился по собственному желанию 22 июня этого года, а через три дня стало известно, что он назначен и.о. главы администрации Соликамского округа.

К исполнению обязанностей Константин Дароватовский приступил с 29 июля. Он родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого госуниверситета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета. До своего назначения он работал в АО МХК «Еврохим» в должности старшего менеджера дирекции по трансформации, а также в департаменте стратегии и операционных улучшений.

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