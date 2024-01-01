В зоне СВО погиб 26-летний житель Пермского края Кирилл Худорожков Поделиться Твитнуть

Кирилл Худорожков

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик 14 июня 2024 года погиб гвардии рядовой, командир мотострелкового отделения из Пермского края Кирилл Худорожков. «Горечь утраты снова постигла Верещагинскую землю», — сообщили власти муниципалитета и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что родился Кирилл 27 февраля 1998 года в Верещагино. После окончания школы получил профессию маляра, занимался автослесарным делом и строительными работами.

Как пишет ВЕТТА, церемония прощания с бойцом пройдёт в д. Тюриково (ул. Центральная, 3). О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 29 июля в Березниках похоронили рядового Сергея Рычкова, который был убит в зоне СВО. У него остались супруга и маленький ребёнок.

В тот же день в Сивинском округе простились с ещё одним военнослужащим из Прикамья, погибшим на СВО в Макеевке, — сержантом Сергеем Васильевым. Ему было 40 лет. Он служил старшим стрелком второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

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