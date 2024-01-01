В Пермском крае похоронят погибшего на СВО сержанта Сергея Васильева Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Васильев

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В зоне специальной военной операции 9 июня 2024 года в н.п. Макеевка Сватовского района ЛНР при выполнении боевых задач трагически погиб житель Сивинского округа Пермского края старший стрелок второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона, сержант Сергей Васильев. Ему было 40 лет. Об этом сообщили местные власти.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится в информации.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 29 июля в МУ Сивинский ЦДК с 14.00 до 15.00, траурный митинг начнётся в 15.00 по адресу: с. Сива, ул. Советская, 4.

Ранее сообщалось, что 27 июля в селе Ёгва Кудымкарского округа Прикамья похоронят другого погибшего — 40-летнего Руслана Хасанова. Он попал на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны РФ. Мужчина погиб 14 июля при выполнении боевых задач. Обстоятельства его гибели чиновники не уточнили.





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