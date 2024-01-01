В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Руслан Хасанов С ним простятся 27 июля в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила о гибели 40-летнего участника СВО Руслана Хасанова. Информация об этом опубликована на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Руслан Хасанов родился в Березниках 9 апреля 1984 года. На СВО он попал, заключив контракт с Минобороны РФ. Мужчина погиб 14 июля этого года при выполнении боевых задач. Обстоятельства его гибели чиновники не уточнили.

«Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. Руслан Львович очень любил свою семью, трепетно относился к маме, был заботливым мужем и любящим отцом», — говорится на странице муниципалитета в соцсетях.

Прощание с погибшим пройдёт 27 июля в 12:00 часов в селе Ёгва Кудымкарского округа возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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