В Пермском крае 29 июля похоронят погибшего на СВО березниковца Сергея Рычкова Поделиться Твитнуть

Сергей Рычков

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Березников из Пермского края, рядовой Сергей Рычков. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. У него остались супруга и маленький ребёнок.

Прощание с бойцом состоится в понедельник, 29 июля, в Культурно-деловом центре Березников (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Сивинском районе пройдут похороны ещё одного военнослужащего из Прикамья, погибшего на СВО в н.п. Макеевка Сватовского района ЛНР, — сержанта Сергея Васильева. Ему было 40 лет. Он служил старшим стрелком второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

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