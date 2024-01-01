Суд вынес решение по внутреннему спору пермского производителя синтетического воска «Форпласт» Один из владельцев требовал признать недействительным договор поставки, заключённый с посредником Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края полностью отказал в иске одного из участников ООО «Форпласт» Павла Галкина к ООО «Форпласт Трейдинг». Бизнесмен в интересах «Форпласта» обратился в суд в сентябре прошлого года с требованием признать недействительным договор поставки, заключённый между компаниями в 2022 году, и всех совершённых в рамках него сделок, а также применения последствий недействительности сделки.

Судебное заседание прошло 29 июля, пока в картотеке арбитражных дел определение суда не было опубликовано. Подробности спора в документах к разбирательству не приводились. В качестве третьих лиц были привлечены бывший совладелец «Форпласта» Роман Чуклинов и Сталина Матюшева, которой принадлежат 33,33% доли в компании.

Известно, что в рамках рассмотрения иска Павел Галкин ходатайствовал об истребовании доказательств, затем о фальсификации представленных «Форпластом» универсальных передаточных документов. На это поступило возражение, и истец в целях проверки заявления о фальсификации доказательств ходатайствовал о допросе свидетелей: кладовщиков и бывшего директора по производству предприятия. Кроме того, истец просил истребовать у «Форпласт Трейдинг» копии документов, подтверждающих приобретение сырья для перепродажи «Форпласту» в том объёме, который позволит установить количество и стоимость приобретаемой продукции. Как сообщали в ноябре СМИ, сумма сделок, совершённых через «Форпласт Трейдинг», составила около 400 млн руб. По мнению истца, посредничество могло причинить финансовый ущерб компании.

В ноябре Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также прекратил производство по жалобе ООО «Форпласт» на решение нижестоящего суда по другому разбирательству, в рамках которого Павел Галкин оспорил решения годового общего собрания участников предприятия. По его словам, он не получал своевременно необходимую информацию, на основе которой появилась бы возможность принимать взвешенные решения по обсуждаемым вопросам. А по вопросу распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за IV квартал 2022 года решение принято быть не могло, поскольку требовало единогласия, а он голосовал против. Суд тогда встал на сторону истца.

ООО «Форпласт» занимается производством синтетического воска и является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Павлу Галкину и Сталине Матюшевой принадлежит по трети доли компании, ещё треть находится на балансе общества. По данным checko.ru, выручка предприятия в 2023 году составила 689,8 млн руб., чистая прибыль - 6,4 млн руб.

ООО «Форпласт Трейдинг» было зарегистрировано в сентябре 2022 года. Организация занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Руководителем и учредителем является Роман Чуклинов. Выручка за прошлый год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль - 92,6 млн руб.

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