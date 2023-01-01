Особая экономическая зона «Пермь» пополнится тремя новыми резидентами Экспертный совет одобрил заявки предприятий Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Экспертным советом Особой экономической зоны «Пермь» одобрены проекты бизнес-планов трёх предприятий, планирующих развернуть своё производство на территории ОЭЗ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Заявку на резидентство подало АО «ОДК-Пермские моторы». Общество собирается построить комплекс для серийного изготовления авиационных двигателей. Для нового корпуса на территории ОЭЗ потребуется 10 га земли. Объем инвестиций составит около 16,6 млрд руб. (без учета НДС). Проект создаст 417 новых рабочих мест.

Ещё одна заявка поступила от ООО «Лифт-Сервис». Компания будет строить новый комплекс на площадке в 1 га по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Объём инвестиций собственников предприятия составит 123 млн руб. (без НДС). Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест.

И третий инвестпроект представило ООО «Прокси». Целью проекта компании является строительство завода по производству специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей. Предполагаемый объём инвестиций - 279 млн руб. (без НДС). Количество новых рабочий мест - 120.

Представленные членам Экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были поддержаны единогласно. Все три компании получат статус резидентов Особой экономической зоны, затем с ними минпромторг края и Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» подпишут соглашения.

Напомним, ранее были одобрены заявки четырех компаний о присвоении им статусов резидентов ОЭЗ. Это ООО «Пермская судоверфь», ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», ООО «Форпласт» и ООО «СТЕЛЛА ПЛАСТИК».

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