Максим Артамонов В Перми судятся участники компании-производителя синтетического воска «Форпласт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми рассматривается корпоративный спор участников ООО «Форпласт», которое занимается производством синтетического воска и является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Во вторник, 27 ноября, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе ответчика ООО «Форпласт». Это следует из картотеки арбитражного суда.

В материалах дела говорится, что один из участников общества, Павел Галкин, в конце апреля этого года обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к ООО «Форпласт» о признании недействительными решений годового общего собрания участников. В частности, он ссылался на то, что не получал своевременно необходимую информацию, на основе которой появилась бы возможность принимать взвешенные решения по обсуждаемым вопросам. По мнению истца, по вопросу распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за IV квартал 2022 года решение принято быть не могло, поскольку требовало единогласия, а он голосовал против.





В марте было назначено общее собрание участников ООО «Форпласт», на которое вынесены ключевые для деятельности общества вопросы: утверждение годового отчёта общества за 2022 год и годового бухгалтерского баланса за 2022 год, а также распределение чистой прибыли и выплата дивидендов за IV квартал 2022 года и одобрение участниками крупных сделок общества и сделок общества с заинтересованностью.





«С конца 2022 года Павел Галкин, которому принадлежит 1/3 доли в компании, чувствовал, что его постепенно пытаются отстранить от управления в организации, и видел потенциальные риски потери активов путём вывода на другие организации, принадлежащие его бизнес-партнёрам. Принятие решений по этим вопросам могло существенно усложнить последующее оспаривание Галкиным действий руководства ООО «Форпласт», — рассказал «Новому компаньону» адвокат и управляющий партнёр B2B Law Илья Дёмин, представляющий интересы Павла Галкина в суде.





По итогам собрания в протоколе были зафиксированы положительные решения по всем вопросам, несмотря на то, что Галкин по каждому из них проголосовал «против». Поэтому было принято решение оспаривать результаты собрания в суде.





В иске указывалось на несколько существенных оснований для признания недействительным спорного протокола. Во-первых, перед собранием Галкину не предоставили практически никакой информации для принятия обдуманных решений по каждому из вопросов. Не было даже списка сделок, которые подлежали одобрению. Во-вторых, решение о распределении прибыли вопреки уставу организации было принято при отсутствии единогласия собственников. В-третьих, несмотря на непредставление списка сделок, подлежащих одобрению, даже на собрании, Галкин полагал, что голосование направлено именно на одобрение сделки с организацией полностью подконтрольной бывшему директору и участнику ООО «Форпласт» (т.е. сделки с заинтересованностью). А при таких обстоятельствах его голос не мог учитываться при разрешении вопроса об одобрении сделки. В итоге суд встал на сторону Павла Галкина.





Сейчас в производстве краевого арбитражного суда находится дело об оспаривании сделки с ООО «Форпласт Трейдинг», подконтрольным бывшему директору и участнику ООО «Форпласт» Роману Чуклинову. Заседание назначено на 7 декабря.

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