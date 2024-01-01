Алёна Бронникова В Челябинской области спасли 20 туристов из Пермского края Катамараны и сапборды сплавщиков унесло течением Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На прошлой неделе в Челябинской области спасатели помогли туристам из Пермского края эвакуироваться из затопленной местности. Сплавщики, которые шли по маршруту на реке Юрюзани, оказались вдали от населённых пунктов, а их катамараны и сапборды из-за подъёма уровня воды унесло течением.

«Подъём уровня воды в реке и ошибка при разбивке лагеря на ночёвку привели к тому, что сплавщики потеряли часть имущества и оказались вдали от населённых пунктов без транспортных средств. Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды, оставленные на ночь на воде, унесло ниже по течению в неизвестном направлении», — рассказали 27 июля в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели переправили туристов к берегу, а затем на «Урале» эвакуировали их из труднодоступной местности в город, откуда они смогли уехать домой. В общей сложности за 26 и 27 июля спасатели Усть-Катавского отряда помогли семи южноуральцам и 20 туристам из Прикамья.

В конце прошлой недели на Урал и Пермский край каспийский циклон принёс обильные дожди. К 26 июля на пяти метеостанциях за полсуток вылилось по 50 мм осадков. Спасатели напоминают, что при планировании походов необходимо учитывать погодные условия и вовремя корректировать сроки и маршруты выхода в труднодоступную местность.

В текущем году это уже не первый случай, когда спасателям пришлось эвакуировать пермских туристов с Юрюзани. В конце июня пермяки застряли в Челябинской области в связи с сильными дождями, которые принёс циклон. Река вышла из берегов и отрезала нескольким группам дорогу к турбазам.

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