Каспийский циклон 26 июля вызовет сильные дожди на юге Прикамья В зоне риска Октябрьский округ Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Сильные дожди из-за каспийского циклона, которые последние 36 часов заливали Южный Урал (там на пяти метеостанциях за полсуток вылилось по 50 мм осадков), в пятницу, 26 июля, могут добраться до юго-восточных районов Пермского края. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Октябрьском округе, по прогнозам синоптиков, например, может выпасть до 30 мм осадков с пиком интенсивности сегодня вечером. На остальной территории края осадков не будет, либо они будут слабыми или умеренными. В то же время будет облачно и ветрено, а порывы северо-восточного ветра на юго-востоке региона будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днём на юго-востоке и юге будет всего +11…+12°, в более северных районах воздух прогреется до +14…+19°, в Перми ожидается +15°.

Также циклон станет причиной сильных дождей 26 июля в южной части Свердловской области и в горах Южного Урала.

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