В Челябинской области почти 30 туристов из Прикамья попали в потоп и в ДТП В ходе происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Группа "Поисково-спасательная служба Челябинской области" ВКонтакте

Группа из 28 пермских туристов, которая отправилась сплав по реке Юрюзань в Челябинской области, попала в потоп, а на обратном пути у автобуса, отвозившем людей обратно взорвались два колеса. Это чуть не стоило пермякам жизни.

Издание 59.ru со ссылкой на инструктора пермской турфиры «Солана» Дмитрия Окунева сообщает, что двухдневные ливни заблокировали людей на базе отдыха под Челябинском.

В туристической группе было 28 человек, в том числе двое детей.

Сплав пермских туристов по реке Юрюзань в Челябинской области стартовал с 27 июня. За три дня группа должна была преодолеть почти 30 километров. После 18 км пути туристы встали на стоянке рядом с камнем Качкари. Однако вечером разразился ливень и не прекращался до утра. Люди решили переждать дождь, но он только усиливался. Вода уже стала затапливать поляну и вплотную подходить к лагерю, а на второй день стоянки к туристам приехали сотрудники МЧС.

В итоге туристов эвакуировали. На обратном пути в Пермь, рядом с Суксуном, у туристического автобуса взорвалось два задних колеса, и водитель чудом смог удержать машину на трассе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что туристы застряли в Челябинской области связи с сильными дождями, которые принёс циклон, река вышла из берегов и отрезала нескольким группам дороги к турбазам. За три дня в регионе местами выпало 80-178% осадков.

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